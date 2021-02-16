سعيّد يستقبل كوبيش في تونس وليبيا على جدول الزيارة

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

وهنأ سعيّد كوبيش على توليه مهامه في ليبيا، معربا عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم كل الدعم المطلوب للشعب الليبي والسلطات الليبية في المرحلة المقبلة.

كما أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عن تقديره للرئيس سعيّد لمساهمة بلاده القيّمة في عملية السلام التي يقودها ويملكها الليبيون، بما في ذلك من خلال استضافة الاجتماع الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي في شهر نوفمبر.

وأكد كوبيش، أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع تونس من أجل دعم الشعب الليبي في سعيه من أجل ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، تتمتع بالسيادة الكاملة.

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