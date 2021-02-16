الأحمر: أكثر من 60 عضوا من مجلس النواب وصلوا إلى صبراتة

قال مقرر لجنة الدفاع في مجلس النواب بشير الأحمر، إن النواب لازالوا يتوافدون إلى مدينة صبراتة على دفعات متتالية.

وأضاف الأحمر أن اعتماد الحكومة الجديدة يتطلب أن يكون النصاب 86 عضواً وكذلك الأمر لعقد جلسة رسمية.

وبين أن عدد أعضاء مجلس النواب المتواجدين حاليا بصبراتة يفوق 60 عضوًا، وسيتم عقد جلسة تشاورية عند الساعة الثالثة عصرًا بمدينة صبراتة، تمهيدا لعقد الجلسة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن الجلسة ستناقش التئام أعضاءه وإعطاء الثقة للحكومة الجديدة المنتخبة وتنظيم اللائحة الداخلية للمجلس وتغيير الرئاسة.

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