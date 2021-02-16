“قِرّة العنز” تُشعل مواقع التواصل في ليبيا

بعد موجة البرد التي شهدتها مناطق ومدن ليبيا، تفاعل نشطاء على مواقع التواصل، مع الموجة الباردة، والتي يُطلق عليها “قِرّة العنز”.

وتداول بعض النشطاء، صورا ومقاطع فيديو، تعبيرا منهم، على هذه الأجواء الباردة.

وبحسب بعض المصادر في الموروث الليبي، تدخل “قرة العنز” منتصف شهر فبراير، وتنتهِ يوم التاسع عشر من ذات الشهر، وتمتاز ببرودة شديدة وفي أحيانٍ كثيرة، يسقط فيها الثلج أو ما يُعرف في ليبيا “التبروري”.

ومع هذه الموجة الباردة، وبعد انقطاع الكهرباء في درنة، أعلنت مراقبة التعليم في في المدينة عن عطلة رسمية اليوم في المرافق التابعة لها في درنة.

وتؤدي موجات البرد وهطول الأمطار، في ليبيا، منذ سنوات، إلى انقطاع تام في أغلب الأوقات للكهرباء، دون أي حلول جذرية، لإنهاء الأزمة التي طالت لأعوام.

وهُنا ننشر لكم بعض التعليقات التي تداولها نشطاء على “تويتر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية