نقابة محامي طرابلس: بعض النواب ضربوا باستحقاقات الشعب الليبي عرض الحائط 

أصدرت نقابة محامي طرابلس بيانًا، علقت خلاله على الخلافات الدائرة بين أعضاء مجلس النواب والتي ظهرت ملامحها خلال الاجتماعات التي تم عقدها في طرابلس وصبراتة.

وجاء في البيان، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أن نقابة محامي طرابلس تابعت “ما يجري بين مجلس النواب من الانعقاد في كل من طرابلس وصبراتة الاجتماعات لبعض النواب ضاربين عرض الحائط باستحقاقات الشعب الليبي في وجوب اعتماد الحكومة التي اختيرت رئاستها من قبل لجنة الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مستعرضين خلافاتهم الشكلية والموضوعية في وقت كان يجب أن يترفع عليه أي نائب شريف حريص على مصلحة الوطن عن هذه الخلافات”.

وتابع البيان؛ “وإن نقابة محامي طرابلس وهي تتابع هذا العبث الذي يتزعمه نواب وبرلمانيين لا بد أن تنحاز لشعبها وتدين هذا العبث الحاصل من بعض النواب وتضعهم أمام مسؤوليتهم التاريخية في الحفاظ على وحدة الوطن وتغليب مصلحته على مصالحهم الشخصية والجهوية”.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، كان قد صرح أمس الإثنين أن المجلس عقد جلسته التشاورية بمقره في مدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومه.

وقال بليحق في بيان له طالعته “الساعة 24″، إن الجلسة افتتحت بكلمة شاملة لرئيس مجلس النواب تطرق خلالها لنجاح مبادرة السلام التي أطلقها والتي تأسس عليها الاتفاق التخير، كما مشددا على ضرورة التئام مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أنه بعد المداولات خلصت الجلسة إلى عدد من القرارات، أولها مطالبة الحكومة الجديدة بضرورة حصول الأقاليم الثلاثة على حقوقها دون تهميش لأي مكان من ليبيا.

وانتهت الجلسة إلى ضرورة العمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة بأسرع وقت ممكن، داعية الحكومة للعمل من مدينة سرت في وسط ليبيا بحيث يستطيع الجميع القدوم إليها وذلك لتوفر مقار للإقامة والعمل بها وأيضا توفر الأمن وعدم وجود مليشيات مسلحة.

وقرر المجلس عقد جلسة خاصة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة بعد موافقة لجنة “5 +5″، والالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 .

وأكد مجلس النواب على أن منح الثقة للحكومة حق أصيل له دون غيره طبقا للإعلان الدستوري وكل دساتير العالم، مشيرا إلى تكليف لجنة لدراسة ما تحتاجه مدينة طبرق وتكليف الحكومة بالاهتمام بها وإصلاح الطريق العام طبرق – أمساعد.

كما قرر المجلس عرض مقترحات المسار الدستوري على اللجنة التشريعية للنظر في ما توصلت إليه.