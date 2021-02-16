«الهنقاري»: 100 من «أزلام القذافي» سببوا الدمار والقتل والتهجير والفقر في ليبيا

زعم محمد الهنقاري، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محللاً سياسياً»، أن من 100 ممن وصفهم بـ«أزلام القذافي»، تسببوا في الدمار والقتل والتهجير والفقر في ليبيا.

وقال الهنقاري، المعروف بتأييده للغزو التركي لليبيا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السبب هم 100 مجرم هارب من أزلام القذافي مطلوبين للعدالة في جرائم ضد الدين والإنسانية”، بحسب زعمه.

وأضاف “من أجل هروبهم من العقاب. أشعلوا ليبيا حربا سببت الدمار والقتل والتهجير والحقد والكراهية والفقر والعوز وفقد الأمان”، وفقا لادعائه.

وتابع “هل كان يجب علينا أن نعاملهم بالمثل والسن بالسن. عندما لاحق «السفاح القذافي» معارضيه واغتيالهم. بالرصاص والسكاكين والسم. حتى استقر حكمه 42 سنة؟”، على حد قوله.