الثلج يكسو عدة مناطق بالجبل الأخضر

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يشهد، الجبل الأخضر في شرق ليبيا، منذ أمس الإثنين، سقوط الثلوج على عدد من المناطق تركّز معظمه في منطقة سيدي الحمري (10 كم جنوب البيضاء) والتي تعتبر من أعلى مناطق الجبل.

ويصاحب سقوط الثلوج موجة برد ورياح نشطة إلى قوية أحيانا تتجاوز سرعتها (60) كم في الساعة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتداول عدد من المغردين على تويتر صور ومقاطع فيديو مسجلة تظهر سقوط الثلوج على مدينة البيضاء والمناطق المحيطة بها.

وقالت مديرية أمن البيضاء، إن المتوقع هطول الثلوج بغزارة حتى فترة الظهيرة من هذا اليوم مع احتمالية حدوث تراكمات ثلجية في البيضاء وشحات والأبرق، وتشمل مناطق بلقس وسيدي الحمري.

وحذّرت المديرية، من احتمالية قطع الطرق عن هذه المناطق نتيجة التراكمات الهامة للثلوج، داعية سائق المركبات وسكان هذه المناطق إلى أخذ الحيطة والحذّر أثناء النقل.