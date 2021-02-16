9 إصابات جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 14 حالة اشتباه.

واستقبل المركز 178 مترددا أمس الإثنين، موزعين بواقع 115 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و63 من خارج المدينة، حسب نشرة المركز اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إرسال عدد من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس «كورونا» إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها.

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