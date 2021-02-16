الكويت تؤكد دعمها لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا – أكد رئيس وزراء الكويت صباح الصباح حرص بلاده على دعم كافة الجھود، بهدف تحقیق الاستقرار في لیبیا والحفاظ على سیادتھا ووحدة أراضیھا وسلامتها.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” وتابعته صحيفة المرصد، جاء موقف الصباح خلال اتصال هاتفي أجراه الإثنين مع رئیس الوزراء المكلف عبد الحمید الدبيبة، إذ جرى فيه بحث العلاقات الثنائیة بین البلدین بما یحقق مصالح وطموحات الشعبین الشقیقین.

من جانبه أشاد الدبیبة بجھود دولة الكویت من أجل تحقیق الاستقرار والأمن والسلام في لیبیا مشیدًا بالعلاقات الثنائیة المتینة بین البلدین الشقیقین.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية