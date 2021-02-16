وزير «مالية الوفاق» يبحث مع «مكافحة الفساد» آليات عمل لجنة ترشيد المرتبات والإفراجات

بحث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، آليات عمل لجنة ترشيد المرتبات والإفراجات المالية..

جاء ذلك في اجتماع تقابلي أمس بمقر الهيئة ضم كلا من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومدير مكتب إقرارات الذمة المالية ورئيس لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب التحري والمعلومات ومدير إدارة الشؤون القانونية.

وعن وزارة المالية، حضر وزير المالية المفوض، ورئيس لجنة ترشيد المرتبات ومستشار وزير المالية، بحسب بيان للهيئة أمس.

وناقش الاجتماع بنود مرتبات موظفي الدولة وآلية عمل لجنة ترشيد المرتبات وآلية عمل الإفراجات.

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