«بن غربية»: سيكون لدينا بيان كبير جدا في طرابلس من منتسبي الحرس الوطني

زعم الطاهر بن غربية، رئيس المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«الحرس الوطني»، أن “بيانات الإنضمام التي تم الإعلان عنها جاءت من عدة مدن ليبية لإظهار قوة الحرس الوطني”، بحسب تعبيره.

وقال بن غربية، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني؛ “أهنئ الشعب الليبي بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير التي تتزامن من دخول حكومة وحدة وطنية وميلاد جهاز الحرس الوطني وبزوغه على أرض الواقع”، وفقًا لقوله.

وتابع؛ أن ” إصدار البيانات هي مجرد خطوة أولى وسوف تليها خطوات قادمة”، مردفًا أنه سيكون هناك بيان كبير جدًا من منتسبي جهاز الحرس الوطني في العاصمة طرابلس”.

وأردف «بن غربية»، أن الجميع كان ينتظر كيف سيتم دمج جميع القوات المساندة في جسم واحد، وأيضًا جمع السلاح الذي كان منتشر، وجاء هذا الجهاز الذي صدر به قانون رقم 2 لسنة 2015، ولكن كانت هناك شوائب وعراقيل، وضعت سواء بقصد أو بدون قصد”. على حد زعمه.

وأوضح أن المدن التي أعلنت رسميًا انضمامها لجهاز الحرس الوطني هي؛ “مصراتة، الزاوية، الخمس، المشاشية، غريان، القلعة، زوارة، سبها، زلطن، الجميل، ككلة”، مشيرًا إلى أن ” هذه المدن بالكامل انضمت وهناك بعض المدن سوف ترتب نفسها وتنضم تباعًا للجهاز”، بحسب كلامه.