النواب يعقدون جلسة في صبراته لبحث هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2021

يعقد أعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة في مدينة صبراته لبحث إعادة هيكلة مجلس النواب بحيث يكون قادراً على الإيفاء بالاستحقاقات المنوطة به

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن النواب اتفقوا في جلستهم التشاورية أمس الاثنين على جدول أعمال جلسة اليوم والذي يتضمن بحث استخدام تقنية ” زوم” لمشاركة النواب في الجلسات والتصويت مراعاةً للظروف التي يمر بها بعض النواب وكذلك تشكيل فريق للتواصل مع أعضاء مجلس النواب بهدف توحيد الجهود ولتحقيق النصاب القانوني؛ لجسلة كاملة النصاب.

وخلص النواب في اجتماعهم تشاوري إلى إيجاد السبل اللازمة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب والعمل على توحيده لاستكمال باقي الاستحقاقات وضرورة الالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الواردة في جدول الأعمال المتفق عليه في الجلسة التي عقدت بمدينة غدامس.