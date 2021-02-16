رقم مقلق.. وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 2.5 مليون حالة

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة عالميًا إلى أكثر من 109,08 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 2,509,898​ حالة وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات وإصابات، فسجلت 27713084 إصابة، و485698 وفاة.

وتليها الهند بـ10916589 إصابة، و155732 وفاة، وحلت البرازيل في المرتبة الثالثة بـ9834513 إصابة، و239245 وفاة.

وعربيا، تصدر العراق القائمة مسجلا 646650 إصابة، و13185 وفاة.

في المرتبة الثانية حلت المملكة المغربية بـ478595 إصابة و8491 وفاة.

أما السعودية التي جاءت في المرتبة الثالثة فسجلت حتى اليوم، 373046 إصابة، و6438 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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