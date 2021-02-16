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قذاف الدم: مطالب الشباب عام 2011 التي ربما كانت مشروعة لم تكن تستدعي ما حدث

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شدد المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم على وجوب الكشف عن ملابسات مقتل العقيد الراحل القذافي ومحاسبة المسؤولين عن قتله.

قذاف الدم أوضح في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء سبوتنيك الروسية تابعتها صحيفة المرصد أن ما حدث في ليبيا هو عدوان خارجي غير مبرر، وأن مطالب الشباب التي ربما كانت مشروعة لم تكن تستدعي ما حدث، مؤكدًا أن البلاد لم يكن فيها مبررات للثورة مثل تونس ومصر.

وأضاف قذاف الدم أن شعب ليبيا كان يعيش في نعيم ومعدل دخل الفرد فيها كان الأعلى في إفريقيا، ولم يكن هنالك ما يدعو لأن يثور الناس، ولكن كان فيها نظام ثوري معاد لتطلعات الدول الاستعمارية، واصفًا مقتل العقيد القذافي بجريمة الحرب المتهمُ بارتكابها الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وبين قذاف الدم أن هؤلاء حاولوا قتل العقيد الراحل القذافي طوال 8 أشهر، وكانت طائراتهم تستهدف خيمته أينما نصبت، مبينًا أنه كان حيًا لدى قصفه بالغاز والصواريخ في مدينة سرت، ومن ثم تم قتله، وهي القضية التي لم تر النور أبدًا لا في المحكمة الجنائية الدولية ولا محكمة العدل ولا مجلس الأمن الدولي.

وطالب قذاف الدم بمعرفة الحقيقة والفاعل، إذ سيأتي اليوم الذي يتم فيه ذلك، ومن ثم الاقتصاص من الجاني، مشيرًا إلى أن عدم مناقشة المحافل الدولية لقضية مقتل العقيد الراحل القذافي يؤكد كذب ونفاق المجتمع الدولي وحقوق الإنسان والكذبات التي سوقوها لدول العالم الثالث والعرب.

واختتم قذاف الدم المقابلة بدعوة الأطراف المنصفة في الغرب لتولي هذه الملفات؛ لأن ليبيا لم تفعل شيئًا حتى تواجه هذا العدوان الوحشي.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • كل فرد من عائلة القذافي او من قبيلته او من المقربين منه لا يمكن له أن يحزن علي سقوط النظام لان الليبيين الذين حرضوا الغرب علي أقتلاعه ..اليوم هم الخاسر الأكبر وخاصه بعدما سيطر الأخوان علي ليبيا فالثوره قام بها شعب جوعان واستفاد منها الأخوان عملاء الامريكان أما القذافي فقد خلص في روحه (أو سلك في روحه ) من رقاب الليبيين قبل ما يموت فلو انقلع بالساهل ممكن اقاربه يحزنوا والذين ولكن الذين يجب الحزن عليهم حقا هم أكباش الفداء من حمقي فبراير من أبناء الفقراء والكادحين أستخدمتهم دوائر غربيه فكرها يفوق فكرهم ودهاءها يفوق دهاءهم ومبتغاءها يختلف عن مبتغاءهم من وراء استخدامهم كطعم للقذافي وكباش فداء لابد ان يموت علي يد القذافي لخلق ذريعه لتدخل الغرب لحماية ما تبقي منهم فقد ابدع الفرنسي الصهيوني برنار ليفي حين أكل بعقول الشباب الفقراء الحلوي وارداهم الي سوق التهلكه حين قال لهم ما يفصل بلادكم ليبيا لتكون سنغافوره ثانيه في شمال افريقيا إلا إزاحة نظام معمر بالفعل نظام معمر لم يكن جيد ولكن الثوره ضده لو فكر في القيام بها قاده ليبيين لديهم العقل والفهم لكان وازنوا بين بقاء نظام معمر وبين ثمن أقتلاعه لكان وجدوا ان الثمن سيكون باهظ فتراجوا عن رمي لو حجره واحده علي معسكر كتائب القذافي ولكن من خطط للانقلاب علي معمر ما كانش باكي بهم من سيموتون من الليبيين من الطرفين طرف كتائب معمر وطرف حشود المغرر بهم في حشود فبراير وفي العاده يتصرف بطمأنينه ولا يكترث للنتائج من كان راكب سليم والغرب المخطط لازاحة معمر كان مش ماوي علي الحلفاء ولا خائف اسنون العجول فالحالتين لا تعنيان للغرب أي شئ لو أكلت العجول الحلفاء عادي او لو تكسرت اسنان العجول عادي فالمعركه ستدور علي أرض ليبيا والميت سيكون ليبي سواء سبتمبري او فبرايري وانا كغربي فرنسي قابع في باريس او كبريطاني قابع لندن او كامريكي قابع في واشطن او كخرتيت الدوحه قابلع في الدوحه كعميل للغرب برتبة أمير دويله فما علينا منه ماسيحدث في ليبيا من حرب بل ستنفرجوا علي بلاي أستيشن حقيقي ومنها سقوط القذافي الذي هو غايتنا سيتحقق لنا وبدأت ثورة 19 مارس قصف بحري وقصف جوي فلم ينجرح أي جندي غربي او قطري بل ولم ينخلع حتي جندي منهم  ( ينفجع )  وكانت بلاغات سلاح بحرية الناتو وبلاغات سلاح جو الناتو وبالنسبه قوتنا العموميه  o – k  بمعني صفر قتلي وماذا عن الحال علي الارض في ليبيا لا لا بالنسبه الي ليبيا حال عدوك الله لا يروعك الميت غالب الدفان  س مَنْ مَنَّ ، مِنْ أَيِّهِمَا القتلي ؟  ج مِنْ الطَّرَفَيْنِ يَا أَفَنْدِي يعني ظنك راحوا فيها الليبيين نعم يا افندي مش امغير راحوا فيها طيب اللي حرش بين الديوك لا لا لا لم يلحق به أي آذي كالعاده اللي يلحمها بين أثنين طبيعي سيجلس يتفرج //  كان لدي القذافي فن الحفاظ علي الكرسي بإيجادة التلون بكذا لون وتغيير الجلد البالي بجلد جديد  والقفز من مبدأ الي مبدأ آخر فارضاءا لامريكا عوض في لو كوربي و فكك مصانع الاسلحه المحظوره التي كان يجري عليها في تجارب وارسلها  مفككه الي امريكا كعربون علي الاستقامه ومخابراته وقفت مع أمريكا في 11 سبتمبر بيض ملفاته مع الغرب بيما يكفي كنوع من الحفاظ علي البقاء علي الكرسي في ليبيا فامتص بشكل ما غضب الغرب عليه وتقرب منهم جدا وخاصه بريطانيا وفرنسا ولكن فشل في أمتصاص غضب احتجاجات فبراير فلو امتص غضب الجماهير الغاضبه او لما حاست وباست راه اخذ شنطته ورحل الي فنزويلا كما أشيع حينها لكان في ظرف شهر اصبحت تخرج مظاهرات في الشوارع مطالبه بعودته ويعود لموطنه كعودة الخميني لطهران ذاك الاستقبال الذي استقبل به عام 79

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