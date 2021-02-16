بعيرة ردًا على الانتقادات الموجهة له: أنا في صبراتة لتوحيد مجلس النواب

ليبيا- رد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي أبو بكر بعيرة على سيل الانتقادات الموجهة له لزيارته إلى مدينة صبراتة التي تشهد توافدًا واسعًا لأعضاء المجلس.

رد بعيرة جاء في تدوينة لها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد وفيها قال: “إن حضوري إلى مدينة صبراتة الليبية إنما يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف الليبية سعيًا لتوحيد مجلس النواب الليبي”.

وأضاف بعيرة أن حضوره يندرج في إطار استكمال الاستحقاقات الوطنية، ومن أجل توحيد الحكومات في حكومة وحدة وطنية يكون من أولوياتها فك المختنقات، وحل المشكلات التي يعاني منها المواطن بأسرع وقت، وإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل وإعطاء فرصة للشارع لانتخاب أجسام جديدة تقود المرحلة المقبلة.

وأوضح بعيرة قائلًا: “لقد تواصلنا ولا زلنا نتواصل اليوم مع النواب المتواجدين في صبراتة وسنتواصل مع النواب الموجودين في كل من طرابلس وطبرق والمقاطعين لكل هذه التجمعات، وسنعمل على جسر الهوّة وتقريب وجهات النظر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية