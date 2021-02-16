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“بومطاري” يبحث آليات ترشيد المرتبات والإفراجات المالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير المالية فرج بومطاري، مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ؛ آليات عمل لجنة ترشيد المرتبات والإفراجات المالية.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الهيئة، مُناقشة مرتبات موظفين في الدولة، وآلية عمل لجنة ترشيد المرتبات، إلى جانب آلية عمل الإفراجات.

وشارك في الاجتماع، من جانب وزارة المالية رئيس لجنة ترشيد المرتبات، ومستشار وزير المالية، أمّا من جانب الهيئة؛ فقد حضر مدير مكتب إقرارات الذمة المالية، ورئيس لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب التحري والمعلومات، ومدير إدارة الشؤون القانونية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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