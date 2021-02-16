“الكهرباء” تسعى للربط بين الشبكتيْن الشرقية والغربية لاستقرار الشبكة

اطلع نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، على أسباب عودة الانقطاعات الأخيرة في الشبكة العامة للكهرباء، بعد أن كانت مستقرة، خلال الفترة الماضية.

وأكد “معيتيق”، خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء؛ على ضرورة الصيانة الدورية لمحطات الطاقة الكهربائية، للاستفادة من خدماتها للتقليل من ساعات طرح الأحمال خلال الفترة الصيفية.

وتم بحث إمكانية الربط بين الشبكتيْن الشرقية والغربية؛ مما سيؤدي إلى استقرار الشبكة العامة خلال شهرين كحد أقصى.

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