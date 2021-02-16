دراسة تكشف تدخل أردوغان في ليبيا بمساندة الإخوان في دول شمال أفريقيا

تناولت دراسة أجراها المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، التدخل التركي في دول شمال أفريقيا دراسة ومساندة أنقرة لكيانات الإسلام السياسي لاسيما جماعة الإخوان، بما يعمل على زعزعة الأمن واستقرار البلاد.

وأشارت الدراسة إلى المساندة الأيدلوجية التي تقدمها الحكومة التركية لحركة النهضة التونسية التابعة لجماعة الإخوان، موضحة أنه عبر سيطرة النهضة على مقعد رئاسة البرلمان التونسي الذي يشغله راشد الغنوشي زعيم الحركة يحاول أردوغان تأصيل علاقته بالبلاد.

وأوضحت الدراسة أن جماعة الإخوان في دول الشمال الأفريقي تعمل على تسهيل التدخل التركي في ليبيا، لافتة إلى ما تقدمه النهضة التونسية بما لها من سلطة سياسية في البلاد، موكدة أن حركة مجتمع السلم (حمس) الممثلة للإخوان في الجزائر تلعب دورا شعبويا للترويج لمشروعية العلاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وألمحت الدراسة إلى أن أنشطة أردوغان في ليبيا وفي أفريقيا، تبرهن على معادلة النفوذ التركي المعتمد على تسليح الجماعات الإرهابية والمرتزقة لتفتيت أوضاع الدول النفطية الغنية بمصادر الطاقة والثروات الطبيعية في أفريقيا ومن ثم اقتراح تشييد قواعد عسكرية بداخلها للسيطرة التامة على مقدراتها بمساعد تيارات الإسلام السياسي الذي يتم تصعيد بعضهم للسلطة السياسية في ظروف صعبة.

وأكدت الدراسة أن ما يحدث في دول شمال أفريقيا هو نفس النموذج الذي طبقه أردوغان في الصومال ويسعى لتطبيقه في ليبيا ودول الساحل والصحراء الأفريقي ودول وسط أفريقيا الغنية بالمعادن النفيسة والمناجم إلى جانب الصراعات الإرهابية والعرقية والاثنية.

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