«العشيبي»: «الحرس الوطني» ينقذ «الثوار» من «حل المليشيات»

زعم حمد العشيبي، الناطق باسم ما يسمى بـ«تجمع قادة ثوار ليبيا»، أن ما يسمى بـ«جهاز الحرس الوطني»، هو طوق النجاة بالنسبة لمن وصفهم بـ«ثوار 17 فبراير» وكذلك طوق النجاة لليبيا بالكامل، على حد وصفه.

وقال العشيبي، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول، الصادق الغرياني: “كل المؤتمرات التي تتم سواء على المستوى العسكري أو السياسي، هي من باب المؤامرة على «ثورة 17 فبراير»، ومحاولة النيل من ثوارها، ولكن حل ذلك موجود ومقنن وصدرت بحقه قرارات من الجسم الشرعي الوحيد آنذاك «المؤتمر الوطني العام»”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “هذا الجهاز هو طوق النجاة لما يسمونه هم «حل المليشيات» ورغبتهم في جمع السلاح منهم، وكل الثوار بلا استثناء أبدوا استعدادهم للانضمام للحرس الوطني، لأنه «جهاز منظم» تحكمه لوائح وتشريعات وقوانين ممول بها في كثير من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع “الحرس الوطني، ليس بدعة من القائمين عليه، فهناك قوانين صدرت له من قبل، ونحن كتجمع قادة ثوار ليبيا قمنا منذ شهور بتنظيم مؤتمر الزاوية لدعم تشكيل الجهاز، وتواصلنا مع «المجلس الرئاسي»، ولم يتفاعل أحد مع هذا الأمر، فهناك أمور تحاك في أروقة الحكومة”.