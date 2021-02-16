تونس تجدد دعمها للمساعي الأممية لحل الأزمة الليبية

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، المستجدات الليبية مع المبعوث الخّاص للأمين العام للأمم المتّحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة الأممية للدعم “يان كوبيش” Ján Kubiš ، الذّي يؤدي زيارته الأولى إلى تونس منذ تعيينه جانفي 2021.

وقالت الخارجية التونسية في بيان إن اللقاء بحث دعم تونس لمساعي المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا لانجاح المسار السياسي في ليبيا، كما شكلت المساعي الأممية الرامية لدفع المسار السياسي في ليبيا، أبرز محاور هذا اللقاء.

وجدد الجرندي التزام بلاده الثابت بمواصلة مساندة الجهود الأممية للوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية، واستعدادها لتقديم كل العون للمبعوث الخاص وتوفير كافة أشكال الدعم للبعثة الأممية التي يرأسها من اجل تحقيق ما يصبو اليه الليبيون من استقرار سياسي ورفاه اقتصادي واجتماعي.

كما جدد الوزير التذكير بعمق الروابط الأخوية والثقافية المتميزة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي.