استحداث مركز صحي جديد في تراغن

أعلن المجلس التسييري لبلدي تراغن استحداث مركز صحي جديد.

وأوضح المجلس في القرار رقم 5 للعام 2021، إن المركز سيكون مقره الفرع البلدي الزيتونة «محلة الزيتونة المركز»، ويسمى المركز الصحي نبض الحياة الزيتونة، حسب صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاء هذا الإجراء عقب توجه رئيس المجلس عبدالله ياسين إلى المركز الصحي الزيتونة، أمس الإثنين، لتسليمه جهاز «CBC»، إلا أنهم رفضوا استلامه، ما دعا ياسين إلى استخداث مركز صحي جديد باسم «نبض الحياة الزيتونة»، وتكليف مديرا له، وتسليمه المعدات والأجهزة المقدمة من وازرة الصحة بالحكومة الموقتة.

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