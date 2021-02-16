باشاغا يبحث مع وفد الخارجية المصرية ترتيبات إعادة افتتاح السفارة

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع وفد وزارة الخارجية المصرية، ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

ويرأس الوفد مدير مكتب وزير الخارجية المصري، السفير محمد ثروت، الذي نقل تهنئة بلاده بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مؤكدا حرصها على أمن واستقرار ليبيا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى إطلاع الوفد المصري باشاغا على شروعه في الخطوات العملية لإعادة افتتاح مقر السفارة، «كما ثمن مجهودات الوزارة في بسط الأمن داخل العاصمة طرابلس والمدن الأخرى، خلافا عما كان يصل إليهم من أخبار مخالفة مفادها خلل أمني داخل طرابلس وضواحيها».

من جهته عبر باشاغا عن «سعادته بزيارة الوفد المصري الرفيع المستوي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما».

ووصل الوفد إلى طرابلس فجرأمس الإثنين، حيث كان في استقباله وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، وذلك «لبحث ترتيبات إعادة افتتاح»، إضافة إلى مناقشة أمور أخرى لتفعيل العلاقات بين البلدين.

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