الحكومة الموقتة تعلن الأربعاء والخميس إجازة بمناسبة ذكرى ثورة فبراير

أعلنت الحكومة الموقتة، اعتبار الأربعاء والخميس المقبلين إجازة بمناسبة ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير.

وبحسب تعميم نشرته وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، على المنشآت التابعة لها، وبينما اعتبرت الوزارة الأربعاء إجازة رسمية، أكدت أن الخميس سيكون إجازة تخصم من الرصيد السنوي للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

وقالت الوزارة إن القرار جاء استنادا للائحة التي تنص على منح إجازة ليوم العمل الواقع بين العطلة الرسمية والعطلة الأسبوعية على أن تخصم من الإجازة السنوية.

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