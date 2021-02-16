“النويري”: زمن التجاذبات السياسية انتهى.. والتعنّت لن ينفع النواب

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، أن وقت التجاذبات السياسية قد ولّى؛ معربًا عن أمله في أن “يتوافق النواب بدلاً من التعنت؛ لأن ليبيا في حاجة إلى توحيد الجسم التشريعي”.

ودعا “النويري”، رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة؛ إلى التعجيل في اختيار الكفاءات، وتشكيل الحكومة الموحدة، وسدّ الطريق على محاولات التشويش والاستقطاب.

ووصل عدد من أعضاء مجلس النواب عن مدينة بنغازي مع نواب آخرين من المنطقة الغربية، إلى مدينة صبراتة، استعدادا لعقد جلسة وُصفت بجلسة “لمّ الشمل”، ومن بين أهدافها منح الثقة للحكومة والمصادقة على مخرجات جنيف.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالكور، أن الجلسة المبدئية للمجلس في صبراتة ستعقد الثلاثاء، مشيرًا في تصريح لـ”218” إلى استحقاقيْن مُهمّيْن هما التئام مجلس النواب وتوحيده، ومنح الثقة للحكومة الجديدة.

بدوره، انتقد النائب سالم قنيدي، رئيس البرلمان عقيلة صالح، مُعتبرًا أنه جسّد مجلس النواب في شخصه، وقام بتأجيل انعقاد الجلسات لفترة طويلة دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن جلسات صبراتة تسعى إلى حلّ هذه المشكلة، وبلوغ النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

أمّا عضو مجلس النواب فرج عبدالمالك؛ فقد أكد لـ”218″، أن لقاء صبراتة يسعى للمّ شمل البرلمان، لافتًا إلى أن جهاتٍ أمنيةً حاولت عرقلة اجتماع النواب في المدينة.

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