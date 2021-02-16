«عبد الكافي»: جهاز الحرس الوطني يحتاج لميزانية ومرتبات كي ينطلق

زعم عادل عبد الكافي، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أن “جهاز الحرس الوطني هو قوة مساندة للداخلية في حالة السلم وفي حالة الحرب هي قوة مساندة للجيش الليبي”، بحسب قوله.

وقال «عبد الكافي» في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني؛ إن جهاز الحرس الوطني ” له عدة أدوار أخرى مثل حماية بعض المقرات وتأمين الطرق، وهذا الجهاز معمول به على مستوى دول العالم، بدءً من أعلى دولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، مرورًا بتونس والعديد من الدول”، على حد وصفه.

وأردف أن ” هذا الجهاز تم تعطيله نظرًا للتجاذبات السياسية، فهو صادر بقانون 2 لعام 2015 إبان المؤتمر الوطني، ولكن كانت هناك نواقص في اللائحة الداخلية، وبعض الاستكمالات، وشرفنا للعمل على استكمال هذه اللائحة”، بحسب كلامه.

وأكمل «عبد الكافي» أن “انطلاق الجهاز يحتاج إلى ميزانية أو مرتبات، نظرًا لأهمية هذا الجهاز، وأيضًا للتداعيات السلبية لجهاز الحرس الرئاسي الذي صرفت له ميزانيات ضخمة ولم يعد موجود على أرض الواقع إلا من بعض العناصر والوحدات البسيطة والتي لم يكن لها تأثير في المشهد “، بحسب وصفه.

وأوضح أن “انطلاق الحرس الوطني له عدة أهميات في حالة السلم والحرب، ناهيك عن الدور الكبير جدا الذي لعبه في حرب البنيان المرصوص على الدواعش، أي بمعنى أنه ساهم في مكافحة الإرهاب”، على حد زعمه.