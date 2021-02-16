ليبيا الان

«عبد الكافي»: جهاز الحرس الوطني يحتاج لميزانية ومرتبات كي ينطلق

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عادل عبد الكافي، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أن “جهاز الحرس الوطني هو قوة مساندة للداخلية في حالة السلم وفي حالة الحرب هي قوة مساندة للجيش الليبي”، بحسب قوله.

وقال «عبد الكافي» في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني؛ إن جهاز الحرس الوطني ” له عدة أدوار أخرى مثل حماية بعض المقرات وتأمين الطرق، وهذا الجهاز معمول به على مستوى دول العالم، بدءً من أعلى دولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، مرورًا بتونس والعديد من الدول”، على حد وصفه.

وأردف أن ” هذا الجهاز تم تعطيله نظرًا للتجاذبات السياسية،  فهو صادر بقانون 2 لعام 2015 إبان المؤتمر الوطني، ولكن كانت هناك نواقص في اللائحة الداخلية، وبعض الاستكمالات، وشرفنا للعمل على استكمال هذه اللائحة”، بحسب كلامه.

وأكمل «عبد الكافي»  أن “انطلاق الجهاز يحتاج إلى ميزانية أو مرتبات، نظرًا لأهمية هذا الجهاز، وأيضًا للتداعيات السلبية لجهاز الحرس الرئاسي الذي صرفت له ميزانيات ضخمة  ولم يعد موجود على أرض الواقع إلا من بعض العناصر والوحدات البسيطة والتي لم يكن لها تأثير في المشهد “، بحسب وصفه.

وأوضح أن “انطلاق الحرس الوطني له عدة أهميات في حالة السلم والحرب، ناهيك عن الدور الكبير جدا الذي لعبه  في حرب البنيان المرصوص على الدواعش، أي بمعنى أنه ساهم في مكافحة الإرهاب”، على حد زعمه.

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جهاز الحرس الوطني عبد الكافي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • نعم ولكن في تلك الدول يتم اختيار الحرس الوطني علي مستوي عالي من النزاهه والأخلاق هؤلاء في بلدانهم أبناء ذوات ولكن في ليبيا جهار حرسك الوطني جهاز حري أيران الوطني شر خلق الله أنسان بل جهاز حرسك اللا وطني هم خليط غبر متجانس من سجناء هاربين من محكومياتهم بعد سقوط النظام ومدمنين مخدرات ومهربي وقود وبشر فخليط كهذا لام لك غير الدرداء وام حنك فمكانهم محاكمات قضائيه ومن هو مهم لا شئ عليه يطلق سراحه ومن هو مذنب يعادوا به للسجن لقضاء محكوميته التي هرب دون تمامها

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  • اسئلة للأمم المتحدة الداعمة لحكومة الوفاق..؟
    – هل ليبيا محتلة من قبل المرتزقة …؟
    – ماعلاقة المرتزقة بليبيا ..؟
    عندما يقوم وزير من حكومة الوفاق المدعومة من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وامريكا والناتو ومجلس الامن والجامعة العربية وهو يتقلد منصب كبير بحكومة السراج اسمه اللواء اسامة اجويلي يقوم بجلب المرتزقة التشاديين أمام مسمع ومرئ العالم وبدعم بريطاني ويكلفهم بالأتي :
    1- يدخلهم ضمن ميلشيات السراج والنمروش ويطلق عليهم جيش وهم تشاديون لايتكلمون العربية .
    2- ثم يقوم بتكلف المرتزقة التشاديين باغلاق الطريق العام الرابط بين الشمال والجنوب والغرب والشرق أمام المدنيين من قبل مرتزقة وتصبح السيارات متكدس بمدينة مزدة ونسمة باوامر اسامة اجويلي مقابل الحصول على مبالغ مالية … وهي جريمة في حق المدنيين – أين الامم المتحدة من حماية المدنيين .؟.
    3- يقوم اللواء اسامة اجويلي بتكلف المرتزقة التشاديين بتأمين البوابات والطرقات العامة من كوبري الزهراء حتى براك الشاطي ويسلم لهم سيارات ليبية واسلحة ليبية وبدالي عسكرية ويسلم لهم رقاب الليبيين الى تشاديين لايتكلمون اللغة العربية – من المسئول على ذلك ياأمم المتحدة .؟… وهي جريمة في حق المدنيين.؟.
    4- يقوم السراج بتكليفة أمر المنطقة العسكرية الغربية وتصبح المنطقة تعج بالمرتزقة التشاديين وتصرف لهم مرتبات من اموال الليبيين تحت مسمع وبصر الامم المتحدة وامريكا واوروبا والعالم كله .
    5- ثم يقوم بتكليفهم باغلاق الطرق امام العائلات الليبية والمرضى والمحتاجين والكشاء والغذاء – ماذا تريد الامم المتحدة والمخابرات البريطانية التي قطعت الكهرباء على الشعب الليبي والسيولة والمياة والوقود واشعال الحروب بين الليبين مع تجويعهم وسرقة اموالهم باسم الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وحرية الاعلام … وبعدها قامت الامم المتحدة بمكافة اللواء اسامة اجويلي وعقيلة صالح وباشاغا عملاء المخابرات البريطانية برئاسة المجلس الرئاسي بسبب جلبهم المرتزقة لذبح الشعب الليبي .
    نريدوا من الامم المتحدة توضح للعالم والشعب الليبي شن بصير في ليبيا المحتلة من المرتزقة التشادية وتجاوب عن الاسئلة :
    – هل ليبيا محتلة من المرتزقة ..؟.
    – هل الامم المتحدة قامت باحتلال ليبيا عبر المرتزقة التشادية .؟.
    – هل الامم المتحدة تلابد معاقبة الشعب الليبي عبر المرتزقة التشادية .؟.
    – هل الامم المتحدة تريد الانتقام من الشعب الليبي عن طريق المرتزقة .؟.
    – أين حماية المدنيين التي دعمتها الامم المتحدة .؟.
    – لماذا تركت الامم المتحدة اسامة اجويلي يقوم بجلب المرتزقة التشاديين وتسلحهم وتسلطهم على رقاب المدنيين واغلاق الطرقات أمامهم باسم الدولة المدنية ومنع مرور الشاحنات والعائلات والبضائع والسلع والدواء والغذاء بين المدن وترك العائلات في العراء على قارعة الطرقات العامة أمام مسمع ومرئ العالم الداعم لحكومة السراج .
    – هل هذه الحرية والدولة المدنية يامريكا ..؟…. هل هي هذه دولة الديمقراطية والحرية يامريكا .,؟. … هل هي دولة العدالة الاجتماعية يامريكا .؟… هل هذه دولة حقوق الانسان يامريكا .؟… يادول العالم الذين دعمتم قرارات مجلس الامن عام 2011م بحماية المدنيين – هو جلب المرتزقة التشادية وتسليطهم على رقاب المدنيين باوامر احمد امعتيق برعاية واشراف حكومة السراج وتنفيذ اللواء اسامة اجويلي آمر المنطقة الغربية – هذه حكومتكم المدعومة منكم تقوم بتنفيذ مخططاتكم ضد الشعب الليبي … سيتم رفع قضايا جنائية داخل الولايات المتحدة الامريكية ضدكم بسبب دعمكم للمرتزقة التشادية في ليبيا ياحكومة السراج .

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