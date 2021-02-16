ليبيا الان

"بين مصر وليبيا"… أحد أبطال فيلم "السرب" يكشف تفاصيله

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

كشف الفنان المصري، محمود عبد المغني، بعض تفاصيل فيلم “السرب”، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، بعد طرح إعلانه الترويجي.

وأشار عبد المغني إلى أنه يجسد دور قائد السرب في الجيش المصري “جمال صقر”، مؤكدا أنه لم يستغرق وقتا طويلا من أجل التحضير للشخصية بسبب كتابتها بشكل ممتاز في السيناريو، فضلا عن امتلاك مخرج العمل، أحمد نادر، جلال روية رائعة، بحسب تصريحاته لبوابة “العين” الإخبارية.

كما أكد أن تصوير مشاهد الفيلم تم بين مصر وليبيا، لكونه مأخوذ عن أحداث واقعية وقصة حقيقية لعملية وطنية قامت بها القوات الجوية المصرية ضد جماعة “داعش” الإرهابية (تنظيم محظور في روسيا) في ليبيا.

ولفت محمود عبد المغني إلى أن تصوير الفيلم تم على مراحل متفرقة، كما تأثر بسبب ظروف جائحة فيروس “كورونا” المستجد، التي تسببت في تعطيل العديد من الأعمال الفنية حول العالم.

وتصدر هاشتاغ “فيلم السرب” ترند “تويتر”، في مصر، بعد ساعات من طرح برومو الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيلم “السرب” يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش المصري في ليبيا ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد قتل 21 مصريا كانوا يعملون في ليبيا، في 5 فبراير/شباط 2015.

ونشر التنظيم الإرهابي فيديو للجريمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيه ظهرت عملية قتل الضحايا، واختلاط مياه البحر بدماء الضحايا.

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وفي 16 فبراير/ شباط، أي قبل مرور 24 ساعة على العمل الإرهابي، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها، أن القوات الجوية وجهت ضربة ضد أهداف تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا.

وجاء نص البيان: “تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم الإثنين الموافق 16 /2 بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بالأراضي الليبية، وقد حققت الضربة أهدافها بدقة”.

وكتب تامر مرسي، منتج الفيلم على صفحته الرسمية على “تويتر”: “عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبًا في دور العرض”.

وتابع: “هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه”، مصحوبا ببرومو فيلم السرب.

وفيلم “السرب” من بطولة الفنان أحمد السقا، وبمشاركة عدد من النجوم من بينهم آسر ياسين وشريف منير ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل، منى زكي، هند صبري، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد جلال، وإنتاج شركة “سينرجى”، ومن والمقرر طرح “السرب” بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • الممارسات السرية ” الأم الصامتة ” لسلفية المخابرات السعودية
    من خلال متابعتنا للأم الصامتة التي فرخت منها جميع الجماعات الارهابية برعاية بريطانية واشراف ملكي لها وغرسها في قلب الجزيرة العربية لتصبح جهاز المخابرات السعودية الصهيونية المدعوم امريكا التابعة لبريطانيا سرياَ التي تعرف في ليبيا بالسلفية المحمين من كتيبة كارة السلفية التابعة لمخابرات الامريكية والممولة من المخابرات السعودية دينياً ندخل في صلب الموضوع حول ممارسات هذه الطائفة اليهودية التغلغلت داخل النسيج الاجتماعي الليبي والاقتصادي والحكومي والسياسي والديني والعسكري والمالي والتجاري خلال 10 سنوات الاخيرة من ثورة فبراير وماقبلها بدعم من سيف الاسلام القذافي وساعدي القذافي باسم المصالحة وتقديم لهم الاموال ودعم المالي بملايين الدينارات خلال مشروع ليبيا الغدة المدعوم من الماسوني سيف الاسلام القذافي .
    وحيث قامت المجموعة بشراء قطعة أراض بمنطقة عين زارة وبعدها بدت في باستيلاء على عدة أراضي زراعية بمنطقة عين زارة بدعم من كارة بدوا بالاتي :
    1- الاجتماع ليلاً بهذه المنطقة حيث أحد عناصر هذا التنظيم بجلب أمرأة معه خلال اليوم الاول وبعدها أصبح يجلب معه عنصر ثم عنصرين حتى أصبحوا مجموعة.
    2- وأصبحت عين زارة وكر خاص لهذه الطائفة اليهودية لعمليات السهر والسمر حتى الفجر .
    3- أصبحوا يجلبون أكياس اللحم بكميات كبيرة لشواى والصكوك المصرفية المصدقة لتوزيعها على بعضهم من المسحوبة خزينة الدولة .
    4- أصبحوا يتغلغلون رويداً رويداً داخل منطقة عين زارة حتى بدء الاستلاء الأراضي وقطع اشجار السرو ذات العمر الطويل بالجرارات وتقسيم الأراضي على بعضهم بدعم كارة الذي يحضر معهم ليالي السهر والسمر .
    5- بعد قطع الاشجار قاموا بعملها مراديم للفحم لبيعها الى محلات التجارية .
    6- يتبادلون مقاطع الأباحية بينهم ليتفرجون عليها بكافة أشكال ثم يقومون بشراء فتيات صغيرة من لاتتجاوز أعمارهم 12 سنة ليطبقون عليهم ماتفروجوا عليه بمقاطع الفيديو لاشباع نزواتهم وأشباع رغباتهم الشيطانية .
    7- فالوقت الذي يمنعون فيه الصلاة بين ذات السواري يمسحون فيه بمشاهدة مقاطع الأباحية .
    8- جعل الشباب الفارغ ثقافياً وعلمياً وقود لحروبهم مقابل الف دينار ليبي الدين مع أصدار الفتاوي اليهودية لزج بالشباب في الحروب باسم الدين التي تخدم مصالحهم المادية ورغباتهم الجنسية ومخططات اليهودية.
    هؤلاء يسهرون حتي الصباح في الشواى بالسهر والسمر وبعدها يذهبون إلى المساجد للأنبطاح فيها على بطونهم في الصف الاول أو تبيث عليها كراسي الحديد الذي أصبح ملكية خاصة بهم مثل سياراتهم الصحرواية الفارهة أووضع نقالاتهم الملئية بمقاطع الاباحية بإن المكان محجوز الطائفة اليهودية الناجية ولديهم كتائب سرية لجميع التنظيمات الارهابية بمافيهم داعش تحت أسم السلفية الذين يتخذون الدينية يافتة لتحقيق مصالحهم المادية ورغباتهم الجنسية لتحكم به قطعان الحمير الليبية التي تركض خلفهم على أساس شيوخ وهم حمير ليس لها هم سواء بطونهم وفروجهم فقط .
    والذين قاموا بالهجوم مركز الوطني للمحفوظات التاريخية هم كتبة الردع المدعومين من السلفي الداعشي كارة المدعوم للمخابرات الامريكية الذي يفر مكان آمن لجماعات داعش داخل العاصمة … فالوقت التي تسعى فيه المخابرات السعودية والمخابرات العسكرية الاسرائيلية التي أشرفت على هدم الأضرحة ونبش قبور المسلمين وتفجير مقابر المسلمين وحرق المخطوطات الدينية بالزوايا بكذبة السحر والشعوذة والهجوم علي الصوفية والعصيدة والمولد النبوي والأحتفالات الدينية بكذبة البدعة التي غرسها مستر هنفر وزرير المستعمرات البريطانية لمحاربة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وكل يحب سيدنا محمد صل الله عليه وسلم آل بيته فهود عدواً لهم … وليس هناك عدو لهذه الطائفة اليهودية التي تعرف بالسلفية أكثر من :
    1- الصوفية التي جعلوها لبانة على الالستنهم ومنابرهم الفارغة المتخصصين في تليبس الحق بالباطل .
    2- الاحتفال بالمولد النبوي الكريم وخاصة العصيدة يوم المولد النبوي .
    3- الفول والحمص في يوم الاحتفال بعاشوراء .
    أم الزنا فهو حلال عندهم نهب اموال الدولة … وتقاضي الرشاوي حلال عندهم … اللواط حلال عندهم … آكل اموال الناس بالباطل حلال عندهم … الرشاوي حلال عندهم قطع الاشجار وتخريب البيئة حلال عندهم … قطع روؤس الناس حلال عندهم … زج بالشباب في الحروب حلال عندهم … تفجير الناس وقتلهم حلال عندهم … تجويع الناس حلال عندهم … تحريم الذكر حلال عندهم … تحريم الدعاء حلال عندهم … دعم الجماعات الارهابية التابعة للمخابرات السعودية حلال عندهم … تخريب بلدان المسلمين وتدميرها حلال عندهم … التهريب حلال عندهم … الهجرة الغير شرعية حلال عندهم … غسيل الاموال حلال عندهم … الغش حلال عندهم نساء ورجال … التعامل مع المصارف الأسلامي التي تعمل بقانون المصرفي الفرنسي حلال عندهم … تدمير تاريخ الأمة الليبية حلال عندهم … تدمير الاقتصاد الليبي حلال عندهم … التجارة في الدولار حلال عندهم … التجارة في الذهب حلال عندهم … التجارة في الوقود والغاز وحتكارة حلال عندهم … التجارة بالسلعة الغذائية حلال عندهم … الحصول على الاعتمادات المصرفية من الصديق الكبير حلال عندهم … تمويل داعش وجماعات الارهابية حلال عندهم … تقديم الفطرة علف للخيول حلال عندهم … تجارة السلاح حلال عندهم … نهب أراضي ودكاكين الأوقاف وتوزيعها على بعضهم حلال عندهم … نهب أموال الزكاة وتوزيعها على بعضهم حلال عندهم … تقاضي اموال من الدولة السعودية لتدمير ليبيا حلال عندهم … تمكين بعضهم وجماعاتهم وعائلاتهم للحج على نفقات الدولة الليبية حلال عندهم … الحصول على النسب المالية من المعاملات الشخصية حلال عندهم … حرق الاوراق الرسمية لمؤسسات الدولة لطمس جرائهم حلال عندهم … شراء ذمم القضاة والجهاز القاضي بالاموال الليبية من خلال زيادة مرتباتهم حلال عندهم … الدعاء الى المسلمين وبلاد المسلمين وروؤساء المسلمين حلال عندهم … ولكن الدعاء على اليهود وقادة اليهودي حرام عندهم … الاحتفال باعياد اليهود والنصارى حلال عندهم … البارات والملاهي الليلية حلال عندهم … لكن الزوايا الصوفية حرام عندهم … فهؤلاء افعالهم أفعال يهودية ودينهم الدين التوحيد اليهودي ولبساهم لباس حاخامات اليهودية وطائفتهم طائفة الحرديم اليهودية … فهؤلاء ولائهم لليهود أكثر من أمة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم … وحبهم لليهود أكثر من حبهم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم … وفي نهاية هذا التقرير استعدوا للأيام القادمة لن تنفعكم كتائبكم السرية والعلنية أو اموالكم السعودية أو الفتاوي اليهودية أودعم الدول الخارجية ماهو قادم لن يتصوره عقل بشري يمشي على وجه الأرض ياحفاد بني صهيون … أم بالنسبة للسعودية متاعكم أنتهت أنتظروا المفاجأة فقط وونصحكم بأخذ صور تذكارية مع حاخامات بني صهيون في دولة يهود قريضة .

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