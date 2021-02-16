وفد مصري يؤكد لباشاغا الشروع في إعادة فتح سفارة القاهرة بطرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2021

أعلن الوفد المصري الذي يزور العاصمة طرابلس برئاسة مدير مكتب وزير الخارجية المصري محمد ثروت أنه تم الشروع في الخطوات العملية لإعادة افتتاح مقر السفارة في طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الوفد ثمن خلال لقائه الوزير فتحي باشاغا المجهودات التي قام بها وزير الداخلية في بسط الأمن داخل العاصمة طرابلس والمدن الأخرى خلافاً عما كان يصل إليهم من أخبار مخالفة مفادها خلل أمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها وقدم الوفد تهنئة بلاده بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.

من جانبه أعرب باشاغا عن سعادته بزيارة الوفد المصري الرفيع المستوي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما.

وبحث الجانبان ترتيبات إعادة فتح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.