عبد المولى لـ ليبيا 24: عدد النواب المتوافدين على صبراتة لحضور الجلسة وصل إلى 88 عضو

خاص ليبيا 24/ حنان منير

كشف عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أن عدد النواب في صبراتة وصل إلى 88 عضو استعدادا لعقد جلسة النواب اليوم الثلاثاء.

وأفاد عبد المولى، في تصريح خاص لـ ” ليبيا 24″ بأن النواب مازالوا يتوافدون على المدينة لحضور الجلسة.

وكان عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، قد أكد وصول أكثر من 70 نائبا إلى مدينة صبراتة أمس الإثنين.

ورجح الدغاري، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ حضور حوالي 100 نائبا للجلسة، مشيرا إلى أن عدد النواب الذين قاموا بالتسجيل لحضور الجلسة وصل إلى 105 نائبا.

وكشف الدغاري أن النواب يعقدون لقاءات جانبية استعدادا لجلسة غد الثلاثاء.

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