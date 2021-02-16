مفوضية اللاجئين: إعادة 93 مهاجرا إلى ليبيا

أعلنت مفوضية اللاجئين اليوم الثلاثاء أن فرق خفر السواحل الليبية تمكنت من إعادة 93 مهاجرا إلى ليبيا.

وبينت مفوضية اللاجئين في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن فريق المفوضية يتواجد في نقطة الإنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة والمساعدات الإنسانية لجميع الناجين.

ودعت مفوضية اللاجئين إلى عدم إعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد جددت تأكيدها على أنه لا يزال وضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا محفوفًا بالمخاطر؛ حيث تتواصل الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي في أقسى الظروف، إضافة إلى تعرض العديد منهم للإيذاء والاستغلال من قبل المُتاجِرين والمُهربين، الذين يُحتجزونهم مقابل فدية ويتعرضون للتعذيب والإيذاء.

وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24