لودريان لـ كوبيش: نؤكد على أهمية انتهاج عملية انتقالية حقيقية تقود إلى الانتخابات في ليبيا

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان، على أهمية انتهاج عملية انتقالية حقيقية في ليبيا تقود إلى الانتخابات المزمعة في نهاية العام الجاري، وذلك بعد تعيين ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية انتقالية برعاية الأمم المتحدة.

وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مباحثات أجراها لودريان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.

وشدد لودريان على أهمية تشكيل حكومة جامعة تمثّل جميع الأطراف الليبية وتسليمها مقاليد السلطة في أسرع وقت، وعلى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، ولا سيّما رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب.

وأوضح لودريان أن باريس تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا ووضع حدّ نهائي للتدخلات الأجنبية.

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