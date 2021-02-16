خلال لقائه بالرئيس التونسي.. كوبيش يؤكد تطلعه إلى مزيد من التعاون مع تونس لدعم الشعب الليبي

ليبيا – استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، وهنأه على تعيينه.

سعيد أعرب وفقًا لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع “تويتر” عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم كل الدعم المطلوب للشعب الليبي والسلطات الليبية في المرحلة المقبلة.

وأبدى المبعوث الخاص كوبيش تقديره لسعيّد لمساهمة بلاده القيّمة في عملية السلام التي يقودها ويملكها الليبيون، بما في ذلك استضافة الاجتماع الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي في شهر نوفمبر.

وأكد كوبيش أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع تونس من أجل دعم الشعب الليبي في سعيه من أجل ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، تتمتع بالسيادة الكاملة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية