شركة الكهرباء تعلن زيادة ساعات طرح الأحمال في أنحاء البلاد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن ارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال بشكل كبير ليصل إلى 6 ساعات في المنطقة الغربية والجنوبية، مقارنة مقارنة بالأيام الماضية التي كانت شهدت تخفيف طرح الأحمال بشكل تام في بعض الأيام.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي يبلغ اليوم الأحد من 5 إلى 6 ساعا.

أما بالنسبة لطرح الأحمال في الجناح الشرقي فيصل إلى أربع ساعات، حسب الشركة، التي شددت على ضرورة مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، والتواصل مع الأرقام التابعة لها في حال زيادة عدد الساعات عن المعلن.

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