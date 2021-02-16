الحكومة الليبية: الاربعاء والخميس عطلة رسمية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2021

أعلنت الحكومة الليبية يومي الإربعاء والخميس القادمين عطلة رسمية في كافة أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى 17 فبراير.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش في خطاب موجه لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء المكلفون بتسيير مهام أعمال الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة أن يومي الأربعاء والخميس عطلة رسمية في كافة أنحاء البلاد ويستثنى من ذلك المؤسسات والجهات التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها على أن يراعى خفظ حقوقهم في ذلك مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصم يوم الإجازة المشار إليه.