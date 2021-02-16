“باشاغا” يبحث مع وفد مصري رفيع إعادة افتتاح سفارة القاهرة

أجرى وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، مباحثات مع وفد مصري رفيع المستوى؛ دارت حول الإجراءات التمهيدية اللازمة من أجل إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

وقدّم الوفد المصري، برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية المصري؛ التهنئة بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وأكد حرص القاهرة على أمن واستقرار ليبيا.

وأضاف الوفد المصري، خلال استقبال الوزير له، أنه بدأ الشروع في الخطوات العملية لإعادة افتتاح مقر السفارة في طرابلس.

وثمّن الوفد، جهود وزير الداخلية في بسط الأمن داخل العاصمة والمدن الأخرى؛ ومن جهته، رحب “باشاغا” بزيارة الوفد المصري لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما.

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