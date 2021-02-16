صبراتة.. ترقّب لمخرجات جلسة النواب لـ”لمّ الشمل”

تنطلق، اليوم، جلسة تشاورية لمجلس النواب بحضور قرابة 86 نائبًا وصلوا تباعًا، إلى المدينة، قادمين من بنغازي والمنطقة الغربية.

وعلمت “218” أن وفدًا من البعثة الأممية في ليبيا قد يصل، خلال ساعات، إلى مقر جلسة مجلس النواب في صبراتة، والتي وصفت بـ”جلسة لمّ الشمل”، ومن بين أهدافها “منح الثقة للحكومة والمُصادقة على مخرجات جنيف”.

وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالكور، إن الجلسة المبدئية للمجلس في صبراتة؛ ستتطرق إلى استحقاقيْن مُهمّيْن هما “التئام مجلس النواب وتوحيده، ومنح الثقة للحكومة الجديدة”.

بدوره، انتقد النائب سالم قنيدي، رئيس البرلمان عقيلة صالح، معتبرًا أنه جسد مجلس النواب في شخصه وقام بتأجيل انعقاد الجلسات لفترة طويلة دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن جلسات صبراتة تسعى إلى حلّ هذه المشكرة وبلوغ النصاب القانوني؛ لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

أما عضو مجلس النواب فرج عبدالمالك؛ فقد أكد لـ”218″، أن لقاء صبراتة يسعى للمّ شمل البرلمان، لافتًا إلى أن جهات أمنية حاولت عرقلة اجتماع النواب في المدينة.

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