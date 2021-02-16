الخطوط الجوية الليبية تعلن بدء تسيير رحلاتها من مطار بنينا إلى معيتيقة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، عن بدء تسيير رحلاتها من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، اعتباراً من بعد غد الخميس.

ونشرت الشركة موعد رحلة بنغازي _ طرابلس، والتي تقلع من بنغازي الساعة الخامسة إلا ربع مساءً وتصل لمدينة طرابلس في الساعة السادسة مساءً.

وستقلع رحلة طرابلس _ بنغازي في الساعة التاسعة صباحاً، وتصل لمدينة بنغازي الساعة العاشرة وربع صباحاً

وطالبت الشركة الركاب بالتواجد بالمطار قبل موعد الإقلاع بـ3 ساعات على الأقل ، مضيفة أن توقيت إقلاع وهبوط الرحلات المذكورة يعتبر التوقيت المحلي لمدينة بنغازي.

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