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السني يدعو الحكومة الجديدة إلى عدم إضافة صفة لاسمها

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2021

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني الحكومة الجديدة إلى عدم إضافة صفة لاسمها كما في السابق مؤقتة، إنقاذ، وفاق.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” “لا داعي لأي حكومة قادمة أن تضيف صفة لاسمها كما في السابق المؤقتة، الإنقاذ، الوفاق” وأضاف “أسماء توالت وقت الانقسام والصراع، يكفي(دولة ليبيا، الحكومة الليبية) مع شعار موحد للدولة أسم الحكومة ووزاراتها تكون مقرونة فقط باسم الدولة الرسمي لإعطاء الصفة الوطنية كما هو الحال في معظم دول العالم”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • اضافة الصيفه شئ جميل ليش ما تضيفوا صيفه لها واذا انتم محتارين في الصيفه المناسبه لها فأنا سأقترح عليكم صيفه لائقه فائقه علي حكومة اردوغان الأخوانيه سموها او صيفوها بحكومة رجل تركيا في أقليم طرابلس المحتل من قبل تركيا

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