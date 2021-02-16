السني يدعو الحكومة الجديدة إلى عدم إضافة صفة لاسمها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2021

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني الحكومة الجديدة إلى عدم إضافة صفة لاسمها كما في السابق مؤقتة، إنقاذ، وفاق.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” “لا داعي لأي حكومة قادمة أن تضيف صفة لاسمها كما في السابق المؤقتة، الإنقاذ، الوفاق” وأضاف “أسماء توالت وقت الانقسام والصراع، يكفي(دولة ليبيا، الحكومة الليبية) مع شعار موحد للدولة أسم الحكومة ووزاراتها تكون مقرونة فقط باسم الدولة الرسمي لإعطاء الصفة الوطنية كما هو الحال في معظم دول العالم”.

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