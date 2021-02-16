بدء توافد أعضاء مجلس النواب المنعقدين في صبراتة لقاعة الجلسة

بدأ أعضاء مجلس النواب المجتمعون في مدينة صبراتة، التوافد على الجلسة المقرر انعقادها اليوم، استكمالا لجلسة أمس.

واتفق النواب في جلسة أمس، على إيجاد السبل اللازمة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب، والعمل على توحيده لاستكمال باقي الاستحقاقات.

النواب المجتمعون في صبراتة يتفقون على جدول أعمال جلسة غدا

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للاجتماع التشاوري فقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الواردة في جدول الأعمال المتفق عليه في الجلسة التي عقدت بمدينة غدامس. واتفق الأعضاء الحاضرون على عدة بنود للجلسة المقررة غدا في صبراتة، وهي إعادة هيكلة مجلس النواب بحيث يكون قادرا على على الإيفاء بالاستحقاقات المنوطة به.

كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، وفق البيان، استخدام تقنية «زوم» لمشاركة النواب في الجلسات والتصويت مراعاةً للظروف التي يمر بها بعض النواب، وتشكيل فريق للتواصل مع أعضاء مجلس النواب بهدف توحيد الجهود ولتحقيق النصاب القانوني لجلسة الغد. وحسب مصدر بالمكتب الإعلامي فقد حضر الجلسة التشاورية في صبراتة أكثر من 75 نائبا. ورجح مصدر برلماني أن يستمر اجتماع النواب في صبراتة ثلاثة أيام.

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