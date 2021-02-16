الحكومة الليبية تعلن أن يومي الإربعاء والخميس عطلة رسمية

البيضاء 16 فبراير 2021 (وال) أعلنت الحكومة الليبية أن يومي السابع عشر والثامن عشر من فبرايرللشهر الجاري، عطلة رسمية في كل المرافق والمؤسسات العامة ، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

هذا ونص قرار الحكومة الذي أسند إلى أحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن تحديد العطلات الرسمية ، ولأحكام المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم (12 ـ لسنة 2010 ) بشأن منح إجازة ليوم العمل الواقع بين العطلة الرسمية والعطلة الأسبوعية على أن تخصم من الإجازة السنوية.

ويستثنى من ذلك ، المؤسسات والجهات التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها يوميا . (وال ـ البيضاء)

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