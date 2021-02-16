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الحكومة الليبية تعلن أن يومي الإربعاء والخميس عطلة رسمية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 16 فبراير 2021 (وال) أعلنت الحكومة الليبية أن يومي السابع عشر والثامن عشر من فبرايرللشهر الجاري، عطلة رسمية في كل المرافق والمؤسسات العامة ، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

هذا ونص قرار الحكومة الذي أسند إلى أحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن تحديد العطلات الرسمية ، ولأحكام المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم (12 ـ لسنة 2010 ) بشأن منح إجازة ليوم العمل الواقع بين العطلة الرسمية والعطلة الأسبوعية على أن تخصم من الإجازة السنوية.

ويستثنى من ذلك ، المؤسسات والجهات التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها يوميا . (وال ـ البيضاء)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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