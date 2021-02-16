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«المجذوب»: الأولوية في الحرس الوطني لـ«الثوار».. والحفاظ على «مبادئ 17 فبراير» من مهامه

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مصطفى المجذوب، المستشار القانوني، أن ما يسمى بـ«جهاز الحرس الوطني» أنشئ بموجب قانون وقرار صادر عما وصفها بـ«جهة تشريعية» عام 2015.

وقال المجذوب، في مداخلة هاتفية عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول، الصادق الغرياني: “جهاز الحرس الوطني أنشئ بموجب القانون رقم 2 لسنة 2015 وسبقه قبل ذلك صدور قرار «المؤتمر الوطني العام» رقم 89 لسنة 2015 بذات الخصوص، وبالتالي هذا الجهاز أنشئ بموجب قانون صادر عن جهة تشريعية”.

وأضاف “جهاز الحرس الوطني مكون من 3 فئات: العاملين، الاحتياط والمتطوعين، وتكون الأولوية في الاختيار لهذه الفئات، لـ«الثوار» ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها، ومهام هذا الجهاز تشمل الحفاظ على مبادئ «ثورة 17 فبراير» وحماية وتأمين الحدود بالتنسيق مع الجيش وحماية المنافذ، وحماية المنشآت الحيوية ومقار البعثات الدبلوماسية والمشاركة في وضع الخطط الأمنية”.

وتابع “هذا الجهاز يعتبر أحد الأجهزة العاملة في الدولة الليبية ويتبع السلطة التشريعية مباشرة وليس له علاقة بالسلطة التنفيذية، وفقا لما نصت المادة الخامسة في قانون تشكيله على ذلك، على أن يخضع لرقابتها ويتلقى أوامره من رئيس السلطة التشريعية ويدار الجهاز برئيس ونائب و13 عضوا من رؤساء القطاعات”.

الوسوم

17 فبراير الثوار الحرس الوطني المليشيات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • خزعبلات الشياطين وخطط المردة من الخوان المفلسين لانقاذ الاشاوس …ايها المسكين سيتم الغاء مثل هذه القوانين التي شرعنتها بنادقكم ايها الاشاوس تحت التهديد والترهيب…تريدون جهاز يحميكم و لاتريدون الانضمام للجيش او الشرطة أفرادا بل تريدون تكوين مجموعة مسلحة تجمع الاشاوس فقط….كبعا الهدف معروف هو القتل والسرقة والنهب والابتزاز لمؤسسات الدولة من وزارات ومصارف للحصول علي الاعتمادات الوهمية والمناصب في السفارات …مهازل …تريدوا ان تضحكوا علي الشعب المسكين الذي مل و كره ثورتكم ونكبتكم التي جلبت لنا القتل والدمار والفقر والمرض والمعاناة…لعنة الله عليكم ايها اللصوص الخونة….لعنة الله علي كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا……….

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  • يا سكان طرابلس افيدوني هل مازالت مصحة قرقارش تستقبل في الأشخاص الذين لديهم اضطرابات عقليه ولديهم هواجسس وتخيلات مرضيه بان فبراير كان ثوره ليبيه الهوي والهويه فاتباع فبراير يحتاجون الي مساعده طبيه حتي تمر ذكري النكبه علي خير وقولوا لي شنو مهمه المستشفي الايطالي في مصراته مش انكروا انه قاعده عسكريه واصروا علي الادعاء بانه مستشفي ميداني بالله عليكم مش حرام مستشفي ميداني مفتوح في مصراته وضحايا فبراير حالات مستعصيه مطلوقين في الشارع فمن المفروض العنايه بالفبرايريين حتي يتجازوا اضطرابتهم العقليه ومتاعبهم النفسيه

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