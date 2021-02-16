«المجذوب»: الأولوية في الحرس الوطني لـ«الثوار».. والحفاظ على «مبادئ 17 فبراير» من مهامه

زعم مصطفى المجذوب، المستشار القانوني، أن ما يسمى بـ«جهاز الحرس الوطني» أنشئ بموجب قانون وقرار صادر عما وصفها بـ«جهة تشريعية» عام 2015.

وقال المجذوب، في مداخلة هاتفية عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول، الصادق الغرياني: “جهاز الحرس الوطني أنشئ بموجب القانون رقم 2 لسنة 2015 وسبقه قبل ذلك صدور قرار «المؤتمر الوطني العام» رقم 89 لسنة 2015 بذات الخصوص، وبالتالي هذا الجهاز أنشئ بموجب قانون صادر عن جهة تشريعية”.

وأضاف “جهاز الحرس الوطني مكون من 3 فئات: العاملين، الاحتياط والمتطوعين، وتكون الأولوية في الاختيار لهذه الفئات، لـ«الثوار» ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها، ومهام هذا الجهاز تشمل الحفاظ على مبادئ «ثورة 17 فبراير» وحماية وتأمين الحدود بالتنسيق مع الجيش وحماية المنافذ، وحماية المنشآت الحيوية ومقار البعثات الدبلوماسية والمشاركة في وضع الخطط الأمنية”.

وتابع “هذا الجهاز يعتبر أحد الأجهزة العاملة في الدولة الليبية ويتبع السلطة التشريعية مباشرة وليس له علاقة بالسلطة التنفيذية، وفقا لما نصت المادة الخامسة في قانون تشكيله على ذلك، على أن يخضع لرقابتها ويتلقى أوامره من رئيس السلطة التشريعية ويدار الجهاز برئيس ونائب و13 عضوا من رؤساء القطاعات”.