«عدل الوفاق»: قرب الانتهاء من أعمال صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل «طمينة»

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، عن قرب الانتهاء من أعمال صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل «طمينة الرئيسي».

وقالت الوزارة في بيان إن إدارة التخطيط بالوزارة باشرت أعمال صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طمينة، والتي بدأت مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي واستمرت قرابة ثلاثة أشهر.

وبحسب البيان، من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة في الأيام المقبلة، والتي شملت صيانة شبكات الصرف الصحي، وإنشاء مبنى عيادة مركزية وصيانة قواطع مبنى سجن النساء، بالإضافة إلى استحداث قاطع بسجن الرجال.

وقالت الوزارة إن هذه الصيانة تأتي ضمن الخطة التى وضعتها إدارة التخطيط للعام 2020 2021، والتى شملت أعمال الصيانة والإنشاء للعديد من المؤسسات التابعة لوزارة العدل..

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