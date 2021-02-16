إعلام مستشفى الوحدة درنة يوضح أسباب حريق مخزن الأدوية والمعدات الطبية

أخبار ليبيا24- خاص كشف مدير مكتب الإعلام بمستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة فراس الباح أسباب نشوف حريق بمخزن الأدوية والمعدات الطبية للمستشفى.

وقال الباح لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن أحد المواطنين كان يقوم بحرق بعض صناديق الورق الفارغة (كراتين) بعد إخراجها من المحل الخاص به المجاور لمبنى المخزن ومبنى الإدارة المؤقت بالساحل الشرقي.

وأضاف مدير مكتب الإعلام في المستشفى أن ألسنة النيران انتقلت إلى المخزن من تحت الأبواب، ولم تتم السيطرة على الحريق حينها.

وأوضح الباح، أن فرق الدفاع المدني لم تستطع السيطرة على الحريق على الفور، واستغرق إخماده 21 ساعة متواصلة، مؤكداً عدم وجود خسائر بشرية، والأضرار المادية لحقت بالمخزن كاملاً.