«مكافحة الأمراض»: 331 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 899 حالة ووفاة 9 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 15 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (330).

واستلم المركز عدد (1820) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (470) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (700) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (253) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (43) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (159) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (99) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (47) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (35) عينة، مختبر فرعه المركز الوطني تازربو عدد (3) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (1489) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (331) عينة موجبة لفيروس كورونا (255 جديدة + 76 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 153 حالة جديدة

عدد 32 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 26 حالة مخالطة

3.صرمان

عدد 2 حالة جديدة

4.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

5.قصر بن غشير

عدد 1 حالة جديدة

6.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

7.زليتن

عدد 8 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

8.العواته

عدد 1 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

10.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

11.تاورغاء

عدد 1 حالة جديدة

12.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

13.الزاوية الغرب

عدد 10 حالة جديدة

14.درنة

عدد 3 حالة جديدة

15.العجيلات

عدد 3 حالة جديدة

16.بني وليد

عدد 4 حالة جديدة

17.سبها

عدد 21 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 8 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

19.وادي عتبة

عدد 1 حالة جديدة

20.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

21.اوباري

عدد 1 حالة جديدة

22.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

23.ام الارانب

عدد 1 حالة جديدة

24.الماية

عدد 1 حالة جديدة

25.جنزور

عدد 4 حالة جديدة

26.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

27.العربان

عدد 1 حالة جديدة

28.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

29.البريقة

عدد 1 حالة جديدة

30.زواره

عدد 6 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 899 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 714 حالة في طرابلس

2.عدد 7 حالات في نالوت

3.عدد 13 حالة في السائح

4.عدد 26 حالة في السبيعة

5.عدد 7 حالات في مصراته

6.عدد 29 حالة في سبها

7.عدد 4 حالات في اجدابيا

8.عدد 4 حالات في البريقة

9.عدد 60 حالة في زواره

10.عدد 25 حالة في الزاوية الغرب

11.عدد 10 حالات في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 9 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في الخمس

2.عدد 1 حالة في السائح

3.عدد 2 حالة في سبها

4.عدد 1 حالة في اوباري

5.عدد 2 حالة في زواره

6.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

7.عدد 1 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 128036

2.الحالات النشطة : 14121

3.المتعافين : 111864

4.الوفيات : 2051