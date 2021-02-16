المجريسي: نأمل أن تكون الحكومة الجديدة نهاية عقد من الفوضى في ليبيا

قال عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية طارق المجريسي، أن الليبيين يأملون في أن يكون اختيار محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة رأسين للسلطة التنفيذية في ليبيا، نهاية عقد من الفوضى ضربت البلاد مدة من الزمان.

وأشار المجريسي في تصريح صحفي، إلى أن البلاد شهدت خلال الحقبة الماضية سقوط العديد من الضحايا، وأنها باتت في حالة يرثى لها، والليبيين أصبحوا يشعرون بالعجز تجاه الدوامات التي دارت بهم.

وأوضح المجريسي، إن كلا المعسكرين في طرابلس وبنغازي يأملان في أن يكون اختيار المنفي والدبيبة، وبداية عهد جديد من التغيير.

ومن جانبه أكد رئيس مكتب العاصمة الإيطالية روما بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أرتورو فارفيللي أن مسألة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة لا تتم بالسهولة التي يتصورها البعض عبر دعوة أممية.

وأوضح فارفيللي في تصريح صحفي، أن ليبيا باتت ساحة للحرب بالوكالة، مشيرا إلى أن المهمة الأصعب هي احتواء اللاعبين الإقليميين ممن لهم رؤى مختلفة وتدخل في الشأن الليبي.

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