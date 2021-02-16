النويري: التجاذبات السياسية ولت وليبيا يسودها مناخ المصالحة والتقارب

طبرق 16 فبراير 2021 (وال)- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، إن وقت التجاذبات السياسية قد ولّى وأن ليبيا اليوم يسودها مناخ المصالحة والتقارب.

وأضاف النويري في تصريحات صحفية: “نتمنى من النواب الاستفادة من هذه البيئة للتوافق؛ بدلا من التعنُّت والمكابرة لأن ليبيا في حاجة إلى توحيد الجسم التشريعي”.

وتابع النويري: “نأمل أن يكون ما دعا إليه النوّاب من عقد جلسة في صبراتة أو في سرت أو في غيرهما، هو للتشاور وجمع أكبر قدر من التوافق لتوحيد مجلس النواب، ونخشى محاولات إفشال جهود توحيد المجلس واستمرار انقسامه”. (وال- طبرق) ر ت

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