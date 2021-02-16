باشاغا يبحث مع وفد مصري ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية بطرابلس

أخبار ليبيا24 بحث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مع وفد مصري رفيع المستوى ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

وقدم الوفد المصري الذي يرأسه السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية المصري تهنئة بلاده بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وحرصها على أمن واستقرار ليبيا، مؤكدًا أنه تم الشروع في الخطوات العملية لإعادة افتتاح مقر السفارة في طرابلس.

وثمن الوفد المصري المجهودات التي قام وزير الداخلية في بسط الأمن داخل العاصمة طرابلس والمدن الأخرى خلافاً عما كان يصل إليهم من أخبار مخالفة مفادها خلل أمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.