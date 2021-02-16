الدغاري لـ ليبيا 24: النواب في صبراته سيصدرون قرارات هامة وجريئة

أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أن النواب المجتمعين في صبراته سيتخذون قرارات مهمة وجريئة فور اكتمال النصاب لعقد الجلسة، كاشفا أن النواب يسعون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي لم يلتزم بها رئيس المجلس عقيلة صالح ورفض تطبيقها خلال السنوات الماضية.

وتوقع الدغاري، في تصريح لليبيا 24 حضور حوالي 100 نائبا للجلسة، مشيرا إلى أن العدد مازال يزيد مع توافد النواب

وأفاد الدغاري، بأن النواب اتفقوا في الجلسة التشاورية التي عقدوها أمس الإثنين للتشاور قبل جلسة اليوم على إيجاد السبل اللازمة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب، والعمل على توحيده لاستكمال باقي الاستحقاقات.

من جانبه أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى توافد النواب المجتمعين في مدينة صبراتة، على مقر الجلسة المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء.

وأفاد عبد المولى في تصريح خاص لـ ” ليبيا 24″ بأنه يسيطر على النواب روح إيجابية للوصول إلى حلول لكل القضايا العالقة.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للاجتماع التشاوري فقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الواردة في جدول الأعمال المتفق عليه في الجلسة التي عقدت بمدينة غدامس.

كما اتفق الأعضاء الحاضرون على عدة بنود للجلسة المقررة غدا في صبراتة، وهي إعادة هيكلة مجلس النواب بحيث يكون قادرا على الإيفاء بالاستحقاقات المنوطة به.

كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، وفق البيان، استخدام تقنية «زوم» لمشاركة النواب في الجلسات والتصويت مراعاةً للظروف التي يمر بها بعض النواب، وتشكيل فريق للتواصل مع أعضاء مجلس النواب بهدف توحيد الجهود ولتحقيق النصاب القانوني لجلسة الغد. وحسب مصدر بالمكتب الإعلامي فقد حضر الجلسة التشاورية في صبراتة أكثر من 75 نائبا.

ورجح مصدر برلماني أن يستمر اجتماع النواب في صبراتة ثلاثة أيام.

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