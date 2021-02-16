شاهد بالصور.. الثلوج تكسو مدينة البيضاء الليبية

غطت الثلوج شوارع مدينة البيضاء الليبية، بعدما هطلت عليها بكثافة طوال يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وتداول مواطنون من المدينة عبر مواقع التواصل صورا للثلوج وقد غلب لونها الأبيض على الطرقات، كما أشاروا إلى انقطاع عدد من الخدمات بسبب موجة الطقس السيء.

وكشف المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي تسجيل درجات حرارة تقترب من الصفر وحتى دونه، الاثنين، في مدن البيضاء ويفرن ونالوت والمرج، فضلا عن مرتفعات الجبل الأخضر وجبل نفوسة.

وتوقع المركز، في نشرة الأحوال الجوية الأخيرة، أن تنتهي التقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، الثلاثاء، ويبدأ التحسن الملحوظ في درجات الحرارة الخميس.

وتأثرت ليبيا بمنخفض جوي أوروبي، مركزه في مالطا، ورياح قطبية مصدرها روسيا وشرق أوروبا، مما أدى إلى تساقط الثلوج بكثافة عليها خلال هذه الفترة.

وبدأ المنخفض في التأثر على مصر، الجارة الشرقية لليبيا، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية هناك أن تبدأ موجة الطقس السيء الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك على مناطق الدلتا وشمال الصعيد وشمال سيناء.

وتتعرض ليبيا إلى موجات طقس متقلب وقاس بشكل موسمي، خلال الفترة من فبراير إلى يونيو، كان آخرها السيول التي ضربت غات أقصى جنوب غرب البلاد.

وهطلت الأمطار بغزارة على المدينة الحدودية مع الجزائر، وتجمعت المياه في الأودية المحلية لتجتاح 70 بالمئة من مناطقها وأغرقت أحياء سكنية، مع تسجيل العديد من الوفيات والمفقودين، ونزوح أكثر من 2500 شخص، ليتم إعلان غات “مدينة منكوبة”.