الدبيبة: قدمت إحاطة لأعضاء “مجلس الدولة” بشأن تشكيل الحكومة وبرامجها

قدم رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم الثلاثاء إحاطته أمام أعضاء مجلس الدولة الاستشاري بخصوص التقدم الذي تم إحرازه في تشكيل الحكومة.

وقال الدبيبة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″،: “‏تحقيقا لمبدأ التشاور المستمر مع جميع السُّلُطات، قدمت صباح اليوم إحاطتي أمام أعضاء ‎المجلس الأعلى للدولة بخصوص التقدم الذي تم إحرازه في تشكيل الحكومة وكذلك برامجها وأهدافها”.

وأضاف رئيس الحكومة الجديدة: “نأمل أن يساهم هذا التواصل الإيجابي في تحقيق الاستقرار وتعزيز ثقة المواطن في السُّلطات التي تمثله”.