انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة سرت وضواحيها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة، قطع التيار الكهربائي عن مدينة سرت وضواحيها بسبب أعطال فنية في محطة الكهرباء.

وأوضحت الشركة في بيات لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، أنه تم فصل دائرة البريقة / سرت جهد 220ك.ف، بالوقاية المسافية.

وأشارت الشركة إلى أن فصل الدائرة أدي الى غياب الجهد على محطة سرت جهد 220 ك.ف، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي علي مدينة سرت وضواحيها.

لفتت الشركة إلى أن دائرة راس لانوف / سرت 220 ك.ف، قد تم فصلها قبل وقت سابق لوجود سلاسل مقطوعة.

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