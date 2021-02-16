“خارجية الوفاق”: سيالة يناقش مع كوبيش تطورات الأوضاع الليبية

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الأممى الجديد للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش رفقة الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليييا ريزدون زينينغا.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن سيالة شدد على أهمية دور البعثة الأممية في إحلال السلام والدور المهم الذي تلعبه برعايتها للعملية السياسية في ليبيا، متمنيا التوفيق والنجاح للمبعوث الأممي الجديد والوفد المرافق له في مهمتهم الجديدة.

وأضاف البيان: “تناول اللقاء مناقشة آخر تطورات الوضع فى ليبيا، ونتائج الحوار السياسى بكافة مساراته وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة وسبل تذليل الصعاب أمامها”.

وتابع البيان: “عبر المبعوث الأممي الجديد عن أهمية التعاون مع الوزارات الليبية بما يضمن تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار داخل ليبيا”.